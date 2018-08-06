Adıyaman Belediyesi Spor Okulları yoğun ilgi görüyor

Adıyaman Belediyesi spor okulları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda sporseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini başarıyla yürüten spor okullarının faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, yaz-kış halkın hizmetine açık olan kapalı yüzme havuzunda verilen yüzme kursları başta olmak üzere, futbol, basketbol, kort tenisi ve güreş gibi branşlarda verilen kurslardan binlerce öğrencinin yararlandığını dile getirdi.

Ocak ayından bu yana sadece yüzme kursuna 6 binden fazla sporseverin kayıt yaptırdığını belirten Dündar, “Ocak ile Ağustos ayları arasında yüzme kursumuza bin 400’ü yetişkin bay, bin 700’ü yetişkin bayan ve 3 bin 200’ü de çocuk olmak üzere toplam 6 bin 300 kursiyer kayıt yaptırdı. Yüzmenin dışında en çok ilgi gören kursumuz futbol oldu. Sadece bu yaz 100’e yakın minik kardeşimiz futbol kursumuza, 70’e yakın kardeşimiz basketbol kursumuza, 20 civarında kardeşimiz güreş kursumuza ve 12 kardeşimizde kort tenisi kursumuza kayıt yaptırdı. Yaz ve Kış spor okullarımızda da her yıl kalitemizi biraz daha arttırıyoruz. Bu gelişimlerin en büyük mimarı bize verdiği büyük desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.