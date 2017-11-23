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23 Kasım 2017 12:29

Adıyaman Belediyesi trafik sorununa el attı

Adıyaman Belediyesi, şehir içindeki trafik yoğunluğunu minimuma indirmek için yeni uygulamaları bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi trafik sorununa el attı

23 Kasım 2017 12:29


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik ve Sinyalizasyon Amirliği ekipleri, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu minimuma indirmek için şehir içinde belirli noktalarda yeniliklere gidiyor. Daha önce trafiğin en yoğun olduğu bölgelerinden bir tanesi olan Atatürk Caddesi Ulu Cami önündeki yolu çift şerit şeklinde trafiğe açan Adıyaman Belediyesi, son olarak Atatürk Caddesi’nden Meteoroloji Şube Müdürlüğüne giden yolun Yeşil Cami’den itibaren olan kısmının tek yön olarak hizmet vermesi için çalışmaları sürdürdüğü çalışmaları tamamladı.


Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, sürücülerin dönüş istikameti olarak da Tekel Caddesini kullanabileceklerini söyledi.




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