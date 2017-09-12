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12 Eylül 2017 14:10

Adıyaman Belediyesi türbelerde temizlik çalışması yaptı

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen türbelerde temizlik çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi türbelerde temizlik çalışması yaptı

12 Eylül 2017 14:10


Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il merkezinde ve merkeze bağlı köylerde bulunan türbelerde dış temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belediye bünyesinde hizmet veren Hidrostatik Yüksek Basınçlı Yıkama Aracı ile özellikle hafta sonları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ziyaret edilen türbelerde dış temizlik çalışması yaptıklarını dile getirdi. Son olarak şehir merkezindeki Abuzer Gaffari Türbesi, İndere Köyünde bulunan Şeyh Abdurrahman Erzincani Türbesi ile Mahmut el Ensari Türbesi ve çevresinde temizlik çalışmalarını yürüttüklerini de belirten yetkililer, zarar vermeden yapılan bu temizlik işlemlerinin önümüzdeki günlerde de sürdürüleceğini söyledi.




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