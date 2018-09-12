Adıyaman Belediyesi yaz spor okulları 4 bin kursiyeri mezun etti

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yaz Spor Okulları, Adıyaman Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen sertifika töreniyle sezonu kapadı.

Bu yıl, yüzme, basketbol, futbol, kort tenisi, güreş ve hentbol branşlarında toplam 4 bin öğrenciye eğitim veren Adıyaman Belediyesi Yaz Spor Okulları kapanış törenine Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, birim müdürleri, aileler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, Adıyaman Belediyesi bünyesinde her yıl büyüyen Yaz Spor Okullarının bu yıl 4 bine yakın öğrenciye eğitim verdiğini söyledi.

Dündar, “Haziran ayının başında başlayan yaz spor okulları bünyesinde bu yıl 4 bin civarında öğrenciye kendi tesislerimizde eğitim verdik. Her yıl kalitemizi biraz daha arttırarak sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi gelecek yıllarda daha da genişleteceğiz inşallah. Bu anlamda sportif faaliyetlerimize olanak sağlayan Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Belediyesi olarak çocukların gelişimine çok önem verdiklerini dile getirerek, “Adıyaman Belediyesi olarak çocuklarımıza ve gençlerimize çok önem veriyoruz. Bunun en önemli kanıtı bugün burada gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliktir. Bu anlamda çocuklarımızın gelişimi için gayret gösteren yöneticilerimize, antrenörlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yüzme yarışmaları düzenlendi. Yüzme yarışmalarında dereceye giren sporculara Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu tarafından madalyaları takıldı.