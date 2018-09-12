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Adıyaman Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi kolları sıvadı

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda temizlik çalışması yaptı.


2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesi il merkezindeki okullarda temizlik çalışması yapan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pazartesi günü okula gidecek olan öğrencilere temiz bir ortam sunmayı amaçlıyor. Şehir genelinde sürdürülen temizlik çalışmalarının yanında okullarda gerçekleştirilen çalışmalara sabah erken saatlerden itibaren başlayan ekipler, dönüşümlü olarak tüm okullarda bu çalışmayı yapacaklarını belirttiler.


Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri, okulların dışında sokak sokak sürdürdükleri temizlik, dezenfekte ve yıkama işlerine de devam ettiklerini söylediler.

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