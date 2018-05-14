Adıyaman Belediyesin okullara destek

Adıyaman’da eğitim kalitesinin artması için okullardan gelen her makul talebe ivedi şekilde cevap veren, okulların ihtiyaçlarını karşılayan ve bilimsel çalışmalara ön ayak olan Adıyaman Belediyesi, aldığı meclis kararıyla son bir ayda projelere ve okulların ihtiyaçlarına harcanması için 75 bin TL’lik bir yardımda bulundu. Eğitime yaptığı desteklerden dolayı her kesimden takdir gören Adıyaman Belediye Meclisinin aldığı son kararla, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adıyaman’da düzenlenen ‘1. GAP Bölgesel Robiyaman Robot Yarışmasına 25 bin TL’lik sponsorluk desteğinde bulunuldu.

Ayrıca, Adıyaman Fen Lisesine alınması planlanan 3D Eğitim Teknolojisi yazılım ve ekipmanları içinde Fen Lisesi Müdürlüğüne 50 bin TL’lik nakdi yardım yapılmasına karar veren Adıyaman Belediyesi Meclisinin aldığı kararları değerlendiren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, göreve geldikleri günden bu yana eğitim kurumlarından gelen taleplere anında cevap vermeye büyük önem gösterdiklerini söyledi.

Kutlu, “Adıyaman Belediyesi olarak sadece 2017 yılı içerisinde gelen talepler doğrultusunda 18 okulun bahçesini asfaltlayıp, 15 okulda 8 bin 52 metrekare kilitli taş, bin 147 metre bordür taşı döşedik. 69 Okula da 300 adet bank monte edip, 259 adet çöp kovası dağıttık. Bu yılda bu çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Son bir ayda belediye meclisimizin aldığı karar doğrultusunda, eğitime 75 bin TL’lik nakdi destekte bulunduk. 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 14/b bendinde yer alan devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımı yapılabilir veya yaptırılabilir. Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçları karşılanabilir maddesine istinaden aldığımız bu kararların eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.