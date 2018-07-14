Adıyaman Belediyesi’nden 15 Temmuz Demokrasi Zaferi konferansı

Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi konulu konferans verdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye tarafından mesleğinin yanı sıra sanatçı kimliğiyle de bilinen Polis Başmüfettişi ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi konulu konferans verdi.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa Adıyaman Askerlik Şubesi Başkanı Albay Davut Kulalar, Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman eski milletvekili Şevket Gürsoy, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konferansa 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla ilgili çeşitli videolarla başlayan Sula, 15 Temmuz gecesinin ülkemiz, bölgemiz ve İslam alemi için tarihi bir gece olduğunu belirterek, “O gece sadece Türkiye’nin değil, bölgemizin, yakın coğrafyamızın ve hatta İslam aleminin kırılma gecesiydi” dedi.

Konuşmasının ardından konferansa katılanların sorularını yanıtlayan Sula, kendisini doğruları anlatmaya adadığını belirtti.

Konferans sonunda yoğun programından dolayı etkinliğe katılamayan Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu adına Adıyaman eski milletvekili Şevket Gürsoy ile Emniyet Müdürü Metin Alper, konuşmacıya çeşitli hediyeler takdim etti.