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10 Mayıs 2018 18:36

Adıyaman Belediyesinden Engelliler Haftası dolayısıyla yemek

Adıyaman’ın İl protokolü, Adıyaman Belediyesinin Engelliler Haftası dolayısıyla engelli vatandaşlar için verdiği yemekte, engelliler ve aileleriyle bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesinden Engelliler Haftası dolayısıyla yemek

10 Mayıs 2018 18:36


Adıyaman Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla il merkezinde faaliyet gösteren tüm engelli dernek, okul ve STK’ların katılım gösterdiği bir yemek organizasyonu tertip etti. Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü Cendere Salonunda gerçekleşen programda il protokolü, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.


Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun il dışında olmasından dolayı Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu’nun ev sahipliğini yaptığı programda tüm engelli ve engelli ailelerinin Engelliler Haftasını kutlayan Başkan Yardımcısı Kutlu, “10-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Engelliler Haftası dolayısıyla tertip ettiğimiz programımıza teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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