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29 Kasım 2017 17:43

Adıyaman Belediyesinden Güzel Sanatlar Lisesine piyano desteği

Eğitime büyük önem veren ve daha önce birçok okulun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi’ne piyano desteğinde bulundu.

Adıyaman Belediyesinden Güzel Sanatlar Lisesine piyano desteği

29 Kasım 2017 17:43


Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Adıyaman’da birçok eğitim kurumuna katkı ve destek sunan Adıyaman Belediyesinin son olarak kendi okulları olan okul konser salonuna bir adet kuyruklu piyano desteğinde bulunduğunu dile getirildi. Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Orhan Çelik ise yaptığı açıklamada, “Daha önce birçok okulda öğrencilerle bir araya gelerek eğitime ve öğrencilere verdiği önemi ortaya koyan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür ediyorum. Okulumuz, resim ve müzik alanında yetenekli öğrencilere yönelik eğitim veren bir kurumdur. Verdiği sanat eğitimi ile ülke çapında haklı bir yer edinen okulumuza vermiş olduğu bu destekten dolayı Adıyaman Belediyesine ve özellikle de Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu’ya teşekkür ediyoruz.Milletimizin kahramanlıklarını, destanlarını ancak sanat yoluyla bir sonraki nesle aktarmak mümkündür" dedi.




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