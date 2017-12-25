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25 Aralık 2017 12:51

Adıyaman Belediyesinden iş kurmak isteyenlere imkan

Adıyaman Belediyesi,vatandaşlara iş olanağı sağlamak için eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesinden iş kurmak isteyenlere imkan

25 Aralık 2017 12:51


Adıyaman Belediyesi yeni istihdam alanları oluşturmak ve girişimcilerin kendi iş yerlerini açmalarını teşvik etmek amacıyla İş-Kur ve KOSGEB’in de destekleriyle başlatılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor.


Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi veren Eğitimci Ahmet Bozkurt, üç kurum tarafından imzalanan protokol çerçevesinde toplam 150 kursiyerin 6 dönemde aldığı kursların 6. tamamlamak üzere olduklarını söyledi.


Eğitimci Bozkurt, “İş-Kur’a yapılan başvurular ile belirlenen ve 25’li gruplardan oluşan 6 grupta toplam 150 öğrenciye 3’er ay boyunca eğitim verdik. Bu eğitimler sonunda 130 öğrenci belge almaya hak kazanmış olacak. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimizin işyeri açabilmeleri için KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe, 100 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanacak” ifadelerini kullandı.




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