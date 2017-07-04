Adıyaman Belediyesinden kaldırım çalışması

Çevreyolu Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü doğusunda kaldırım döşeme çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3. Çevreyolu Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü doğusunda kaldırım düzenleme çalışması yapıldı.

Yaz mevsimi boyunca asfalt ve kaldırım döşeme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyleyen yetkililer, “Şehrin birçok noktasında vatandaşın yoğun olarak kullandığı bölümlere kaldırım döşeme çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda 3. Çevreyolu Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğünün doğusunda da kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmaları yaptık” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ve ekibine teşekkür etti.