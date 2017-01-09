Adıyaman Belediyesinden kar temizleme çalışması

Yurt genelinde etkili olan kar yağışına karşı tedbirlerini arttıran Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da etkili olan kar yağışının oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun bir çaba gösteren Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Haftalar öncesinden olası bir kar yağışına karşı 110 personel ve toplam 21 iş makinasıyla hazır bir şekilde bekleyen Adıyaman Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde etkili olan yağışlardan sonra çalışmalarına hız kazandırdı.

Konuyla ilgili belediye yetkilileri, özellikle şehir merkezinde ve trafiğin yoğun olduğu caddelerde çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, “Şehrimizi etkisi altına alan kar yağışına karşı Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz nezdinde ekipler oluşturduk. Toplamda 110 personel ve 12’si kamyon, 5’i kepçe, 2’si greyder ve yine 2’si loder olmak üzere toplam 21 araçla gerçekleştirdiğimiz kar temizleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışından dolayı tekrar cadde ve sokakları dolduran karın temizlenmesi için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Zorlu kış şartlarında gündelik yaşamın aksamaması için Adıyaman Belediyesi olarak gerekli tüm önlemleri aldık. İl merkezinde ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşarak, ilimizde sorunsuz bir kış geçirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Ekiplerimiz 24 saat görev başında olacaklar. Bu anlamda ihbarlarla destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.