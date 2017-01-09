Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 17:09

Adıyaman Belediyesinden kar temizleme çalışması

Adıyaman Belediyesinden kar temizleme çalışması

09 Ocak 2017 17:09

Yurt genelinde etkili olan kar yağışına karşı tedbirlerini arttıran Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.
Ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da etkili olan kar yağışının oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun bir çaba gösteren Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Haftalar öncesinden olası bir kar yağışına karşı 110 personel ve toplam 21 iş makinasıyla hazır bir şekilde bekleyen Adıyaman Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde etkili olan yağışlardan sonra çalışmalarına hız kazandırdı.
Konuyla ilgili belediye yetkilileri, özellikle şehir merkezinde ve trafiğin yoğun olduğu caddelerde çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, “Şehrimizi etkisi altına alan kar yağışına karşı Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz nezdinde ekipler oluşturduk. Toplamda 110 personel ve 12’si kamyon, 5’i kepçe, 2’si greyder ve yine 2’si loder olmak üzere toplam 21 araçla gerçekleştirdiğimiz kar temizleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışından dolayı tekrar cadde ve sokakları dolduran karın temizlenmesi için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Zorlu kış şartlarında gündelik yaşamın aksamaması için Adıyaman Belediyesi olarak gerekli tüm önlemleri aldık. İl merkezinde ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşarak, ilimizde sorunsuz bir kış geçirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Ekiplerimiz 24 saat görev başında olacaklar. Bu anlamda ihbarlarla destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
4
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç