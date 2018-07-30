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30 Temmuz 2018 16:17

Adıyaman Belediyesinden minik öğrencilere sosyal etkinlik

Minik öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirebilmesi için Adıyaman Kadın ve Gençlik Merkezinde kurslar açan Adıyaman Belediyesi, kursiyerleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Adıyaman Belediyesinden minik öğrencilere sosyal etkinlik

30 Temmuz 2018 16:17


Göreve geldiği günden bu yana eğitime verdiği katkılardan dolayı takdir toplayan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun gayretleriyle hizmet vermeye başlayan Kadın ve Gençlik Merkezleri, kapılarını yaz tatilinde de minik öğrencilere sonuna kadar açıyor.


Siteler Mahallesi ile Fatih Mahallesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezlerinde yaz tatili boyunca devam edecek olan Kur’an-ı Kerim, İngilizce ve matematik kurslarından yararlanan 210 öğrenci, hem yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiriyor, hem eksik olduğu alanlarda kendilerini geliştiriyor. Öğrenciler aynı zamanda Adıyaman Belediyesi’nin kendileri için sunduğu imkanlardan ücretsiz olarak yararlanıyor.


Devam eden kurslar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi görevlileri, “Bu kurslarımıza şimdiye kadar 210 öğrencimiz katıldı. Uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarımızdan yararlanan öğrencilerimiz için eğitimin yanı sıra motive amaçlı çeşitli etkinlikler de düzenliyoruz. Haftada bir gün belediyemize ait olan akua parka götürdüğümüz öğrencilerimizle yine haftanın bir günü kahvaltı etkinliğinde buluşuyoruz” diye konuştular.




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