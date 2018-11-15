Adıyaman Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği

Öğrenciler hesaplarına yatan paraları çekip, başkana ve belediye yetkililerine teşekkür mesajı attı. Eğitime büyük önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun önerisiyle ortaya çıkan ve meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen üniversiteyi kazanan öğrencilere eğitim desteğinde bulunma kararı sonrasında başvuruda bulunan 3 bini aşkın öğrencinin hesaplarına paraların büyük bölümü yattı. Adıyaman il merkezi sınırları içerisinde bir liseden mezun olma, bu yıl üniversite sınavını kazanma ve kazandığı üniversiteye kayıt yaptırma şartlarının arandığı eğitim desteği için başvuru yapan öğrenci sayısının ek kontenjanla birlikte 3 bin 99 olduğu belirtildi. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, yatırımların en önemlisinin insana yapılan yatırım olduğunu dile getirerek, “AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımlarla kalitesi her geçen gün artan eğitim konusunda biz de Adıyaman Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymak istedik. Bu anlamda belediyemiz sınırları içerisinde ikamet ederek bu yıl üniversite sınavını kazanan tüm öğrencilerimize eğitim desteği vermeye karar verdik. Belediye meclis üyelerimizin de oylarıyla aldığımız bu kararı hemen hayata geçirdik ve kısa süre içerisinde öğrencilerimizin başvurularını almaya başladık. Eğitim desteği almak için yapılan başvuru sayısı bizi çok mutlu etti. Sadece belediye sınırlarımız içerisinde 3 bine yakın gencimizin üniversiteyi kazandığını görmek muhteşem bir durum. Onlar bu kadar emek verip, üniversiteyi kazanma başarısı göstermişse bize de onlara yardımcı olmak düşer. İnşallah bu desteğimiz öğrencilerimizin ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkı sağlar” dedi.

Üniversiteyi kazanarak büyük mutluluk yaşayan öğrenciler ise, Adıyaman Belediyesi tarafından verilen eğitim desteğiyle ikinci mutluluğu yaşadıklarını dile getirerek, bu işe öncülük eden Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya teşekkür etti.

Başvuru sırasında bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Muhasebe Bölümünü kazanan öğrencilerden İbrahim Numan Almacı, “Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere böyle bir destek verilmesi gerçekten çok güzel. Verdiği destekten dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümünü kazanan öğrencilerden Müslüm Tekin de verilen destekten dolayı Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya ve meclis üyelerine teşekkür ederek, “Hem üniversite kayıt yaptırmamızdan, hem de yeni bir şehre yerleşmemizden dolayı masraflarımız oldukça artmıştı. İhtiyaçlarımızın birazını karşılayan belediyemizin böyle bir nezakette bulunması son derece anlamlı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.