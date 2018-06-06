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06 Haziran 2018 16:09

Adıyaman Belediyesinden öğrencilere müjde

Adıyaman Belediyesi Meclisi son toplantısında üniversite sınavını kazanan öğrencilere bin TL eğitim yardımı yapma kararı aldı.

Adıyaman Belediyesinden öğrencilere müjde

06 Haziran 2018 16:09


Okulların ihtiyaçlarını karşılayan ve bilimsel çalışmalara ön ayak olan Adıyaman Belediyesi, son meclis toplantısında da eğitime önemli bir destekte daha bulunma kararı aldı. Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu başkanlığında gerçekleşen Haziran Ayı Meclis toplantısında gündem konusu olan ‘Üniversiteyi kazanan öğrencilere bin TL eğitim yardımı desteğinde bulunma’ kararını oy çokluğuyla kabul eden Belediye Meclisi, üniversiteyi kazanan gençleri ve ailelerini mutlu etti.


Alınan kararı sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, verilecek olan destekle üniversiteyi kazanan öğrencilerin ihtiyaçlarının bir nebze olsun karşılanabileceğini dile getirdi.


Başkan mesajında, “Adıyaman Belediyesi Meclisi bugün aldığı kararla, üniversiteyi kazanan gençlere bin TL eğitim yardımı yapmaya oy birliğiyle karar verdi. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.




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