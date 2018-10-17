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Adıyaman Belediyesinden stajyer öğrencilere iş güvenliği eğitimi

Adıyaman Belediyesi bünyesinde staj gören öğrencilere iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi.


İş sağlığı ve iş güvenliği konusu üzerinde ciddiyetle duran Adıyaman Belediyesi, bünyesinde uygulamalı eğitim gören öğrencileri iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimine aldı.


Verilen eğitim hakkında açıklamalarda bulunan belediye görevlileri, tüm öğrencilere iş sağlığının ve iş güvenliğinin öneminin anlatıldığını dile getirdi.


Adıyaman Belediyesi görevlileri, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yönetmelikte uyulması gereken bütün kuralları yerine getirdiklerini de belirtti.

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