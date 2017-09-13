Adıyaman Belediyesinden su kesintisi uyarısı

Adıyaman Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü altyapı yenileme çalışmaları sonucunda değişen altyapının bağlantılarını sağlamak için çalışmaların yapıldığı bazı mahallelerde içme suyunun bir gün süreyle kesilecek.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) tarafından altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği Kayalık, Turgut Reis, Mehmet Akif, Siteler, Yeşilyurt, Fatih ve Malazgirt mahallelerinde 14 Eylül Perşembe günü saat 08.00 ile 22:00 arasında suların kesileceğini duyurarak, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri almasını istedi.