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13 Eylül 2017 15:21

Adıyaman Belediyesinden su kesintisi uyarısı

Adıyaman Belediyesi, altyapı çalışmalarının devam ettiği mahallerde suların teknik sebeplerden dolayı bir gün süreyle kesileceğini duyurdu.

Adıyaman Belediyesinden su kesintisi uyarısı

13 Eylül 2017 15:21


Adıyaman Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü altyapı yenileme çalışmaları sonucunda değişen altyapının bağlantılarını sağlamak için çalışmaların yapıldığı bazı mahallelerde içme suyunun bir gün süreyle kesilecek.


Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) tarafından altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği Kayalık, Turgut Reis, Mehmet Akif, Siteler, Yeşilyurt, Fatih ve Malazgirt mahallelerinde 14 Eylül Perşembe günü saat 08.00 ile 22:00 arasında suların kesileceğini duyurarak, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri almasını istedi.




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