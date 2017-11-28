Adıyaman Belediyesinden temizlik çalışması

Şehir genelinde kötü koku ve görüntüye sebep olmamaları için çöp konteynerlerinde rutin bakım yapan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel dizayn edilmiş araçla konteynerleri dezenfekte ederek kötü konunun ve görüntünün önüne geçiyor. Gün içerisinde sokak sokak çöp toplayıp, gece geç saatlere kadar temizlik çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca da trafiğin yoğun olduğu caddelerde konteyner temizliğini gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmayla ilgili açıklamada bulunan yetkililer, il merkezindeki tüm çöp konteynerlerinde düzenli olarak dezenfekte işlemi uyguladıklarını dile getirerek, bu şekilde hem pis kokuların giderildiğini hem de haşerelerle mücadele edildiğini belirtti. Günde yaklaşık 100 konteynere dezenfekte sistemi ile temizlediklerini de sözlerine ekleyen yetkililer, vatandaşlardan evsel atıklarını su sızdırmaz çöp poşetleri ile birlikte konteynerlere atmalarını istedi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise yetkililere ve çalışanlara teşekkür etti.