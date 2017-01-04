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04 Ocak 2017 14:57

Adıyaman Belediyesinden yaşlılara evde bakım hizmeti

Adıyaman Belediyesinden yaşlılara evde bakım hizmeti

04 Ocak 2017 14:57

Adıyaman Belediyesi bünyesinde sosyal sorumluluk projelerini sürdüren TOGEM, yaşlılara evde saç ve sakal tıraşı hizmeti vermeye başladı.
Açtığı kurslarla istihdama kapı aralayan, yaptığı yardımlarla da kamuoyundan büyük takdir toplayan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) evde bakım hizmeti veriyor. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında evlerine yemek dağıtımı yaptığı yoksul ve kimsesiz yaşlılar için şimdide saç ve sakal kesimi hizmeti vermeye başladı.
Yeni proje hakkında bilgi veren ve bu çalışmayı önümüzdeki günlerde daha da kapsamlı hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen TOGEM Koordinatörü Yasemin Delibaş, yaptıkları her projede kendilerine büyük destekler veren Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.
Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi olarak ihtiyaç sahibi yaşlılar, engelliler ve yoksul ailelere yönelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini de dile getiren Delibaş, “İlimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerine ortak olmak ve yardımlarımızla çözüm yolları üreterek sıkıntılarını asgariye indirmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızdan birisi de ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza ve engellilerimize yönelik kişisel bakım hizmeti oldu. Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu’nun talimatları doğrultusunda, belediyemiz kuaförü tarafından, TOGEM bünyesinde kaydı bulunan yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek, saç-sakal tıraşları gibi kişisel bakımlarını yapıyoruz. İnşallah bu projeyi önümüzdeki günlerde daha da kapsamlı hale getireceğiz” diye konuştu.



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