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29 Haziran 2018 17:04

Adıyaman Belediyesinden YKS’ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım hizmeti

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adaylara Adıyaman’da toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Adıyaman Belediyesinden YKS’ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım hizmeti

29 Haziran 2018 17:04


Adıyaman Belediyesi YKS’ye girecek olan adaylara şehir içi toplu taşıma otobüsleri ile ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.


YKS kapsamında 30 Haziran Cumartesi günü birinci oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz Pazar günü ikinci oturumda Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar, gidecekleri okullara belediyenin otobüsleri ile ücretsiz gidebilecek.


Belediye yetkilileri, belediye otobüslerine binen adayların sınav giriş belgesini göstermesi halinde ücret talep edilmeyeceğini ve iki gün boyunca adaylara ücretsiz hizmet verileceğini açıkladı.




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