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11 Temmuz 2017 15:03

Adıyaman Belediyesi’ne yapılandırma için bin 983 başvuru

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, 7020 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ kapsamında gerçekleştirilen yapılandırmaya bin 983 kişinin başvurduğunu söyledi.

Adıyaman Belediyesi’ne yapılandırma için bin 983 başvuru

11 Temmuz 2017 15:03


7020 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ kapsamında Adıyaman Belediyesi’ne, Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre Temizliği Vergisi, Eğlence Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, İşgal Harcı, Basılı Evrak Satış Bedelleri, Su Geliri, Ulaştırma Hizmetleri Geliri, Katı Atık, Gecikme Zammı, Para Cezaları, Diğer Para Cezaları (Encümen), Çeşitli Gelirler, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi ve Kültür Varlıkları Katkı Payı gibi kalemlerde tahakkuk edilen 2 milyon 345 bin 529,49 TL’nin 782 bin 601,54 TL’sinin ödendiğini dile getiren yetkililer, yapılan tahsilatın beklentilerinin altında olduğunu belirttiler.


Yapılandırmaya sadece bin 983 kişinin başvurduğunu da söyleyen yetkililer, başvuruda bulunan vatandaşların yapılandırma sayesinde ekonomik faaliyetlerini kolay yürüteceklerini dile getirdiler.




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