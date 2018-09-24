Adıyaman Belediyespor: 29-29 :Karşıyaka Belediyespor

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde sezonun ilk maçında Karşıyaka Belediyespor'u ağırlayan Adıyaman Belediyespor rakibiyle 29-29 berabere kaldı.

Sezonun ilk maçında kendi evinde İzmir temsilcisi Karşıyaka Belediyespor ile karşılaşan Adıyaman Belediyespor, ilk yarısını 18-12 önde tamamladığı maçta rakibiyle 29-29 berabere kaldı.

Baştan sona önde götürdüğü maçın son dakikalarında gelen beraberlikle lige 1 puanla başlayan Adıyaman Belediyespor'da yöneticiler ve teknik heyet gelecek adına olumlu görüş bildirdi.

Adıyaman Belediyespor, önümüzdeki hafta yine kendi evinde ligin yeni takımlarında Defnespor ile karşı karşıya gelecek.