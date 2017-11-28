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28 Kasım 2017 13:44

Adıyaman Belediyespor Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Hentbol Süper Liginde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı maçına sıkı şekilde hazırlanıyor.

Adıyaman Belediyespor Beşiktaş maçına hazırlanıyor

28 Kasım 2017 13:44


Türkiye Hentbol Süper Liginde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, Türkiye’yi Avrupa Kupalarında başarılı bir şekilde temsil eden Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı ile Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımının VELUX EHF Şampiyonlar Ligi D Grubunda Fransa’nın Montpellier takımıyla oynadığı Avrupa Kupası maçından dolayı 29 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da İstanbul Süleyman Seba Salonunda oynanacak olan maç öncesi bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Genel Direktörü Okan Halay, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını dile getirdi.


Direktör Halay, “Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı ligimizin en köklü ve en güçlü takımlarından bir tanesi. Hedefimiz İstanbul deplasmanından puan yada puanlarla dönmek. Bunun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.




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