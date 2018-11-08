Adıyaman Belediyespor Selka Maçına hazırlanıyor

Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Selka Eskişehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Adıyaman Belediyespor 5 puanla 7. sırada yer alıyor. Rakibi Selka Eskişehir Hentbol Takımı ise oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak topladığı 8 puanla ligde zirveye oynuyor.

Maç öncesi değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, bu hafta çok zorlu bir deplasmanda konuk olacaklarını dile getirerek, buna rağmen tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Dündar, “Bu hafta ligimizin güçlü ekiplerinden Selka Eskilşehir Hentbol Takımıyla deplasmanda karşılaşacağız. Güçlü bir ekibe karşı deplasmanda oynayacak olmamıza rağmen bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde yaptık. Eskişehir'deki tüm hemşerilerimizi 10 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'da Porsuk Spor Salonunda oynayacağımız maça bekliyoruz. Alacağımız galibiyeti taraftarlarımıza ve bize her zaman destek veren Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'ya armağan edeceğiz” diye konuştu.