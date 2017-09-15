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15 Eylül 2017 12:00

Adıyaman Belediyespor Süper Ligin ilk maçına çıkıyor

2017-2018 hentbol sezonunda Hentbol Süper Liginde mücadele edecek olan Adıyaman Belediyespor, sezonun ilk maçına hazırlanıyor.

Adıyaman Belediyespor Süper Ligin ilk maçına çıkıyor

15 Eylül 2017 12:00


Geçen sezon Hentbol 1. Liginde mücadele eden sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lige yükselmeyi başaran Adıyaman Belediyespor, Süper Ligdeki ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.


16 Eylül Cumartesi günü Hentbol Süper Ligin birinci haftasında kendi evinde ağırlayacağı Maliye Piyango SK maçı ile birlikte Süper Lige ‘merhaba’ diyecek olan Adıyaman Belediyespor, taraftar desteğini arkasında görmek istiyor.


Ligin güçlü ekipleri arasında yer alan Maliye Piyango maçı öncesi açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediyespor Antrenörü Okan Halay, tüm taraftarları bu önemli maça davet etti.


Halay, “Adıyaman Belediyespor olarak Cumartesi günü saat 16.00’da yıllarca hayallerini kurduğumuz Süper Ligdeki ilk maçımıza çıkacağız. İlk hedefimiz Süper Ligde kalıcı olmak, ancak asıl hedefimiz ise Avrupa Kupalarında mücadele etmek. Bu hedeflere ulaşabilmek için takım olarak inançlıyız. Bu anlamda kendi evimizde oynayacağımız her maçta taraftar desteğine büyük ihtiyaç duyacağız” dedi.




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