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05 Temmuz 2018 17:36

Adıyaman Belediyesporlu Güreşçi Malatya’dan ikincilikle döndü

Malatya’da gerçekleştirilen ‘Yeşilyurt Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri’nde mücadele eden Adıyaman Belediyesporlu Gökhan Çalğan ikinci oldu.

Adıyaman Belediyesporlu Güreşçi Malatya’dan ikincilikle döndü

05 Temmuz 2018 17:36


Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Malatya Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında gerçekleştirilen Fahri Nalbant Karakucak Güreşlerine katılan Adıyaman Belediyesporlu Gökhan Çalğan 96 kilogramda mücadele etti.


Adıyaman’ın yanı sıra Artvin, Adana, Antalya, Amasya, Ankara, Kahramanmaraş ve Bingöl başta olmak üzere birçok ilden yoğun bir katılımın olduğu güreş turnuvasında rakiplerine büyük üstünlük kuran Adıyaman Belediyesporlu Çalğan, kategorisinde ikinci olma başarısı elde etti.


Turnuva sonrası bir değerlendirmede bulunan Çalğan, hedefinin daha büyük başarılar olduğunu söyleyerek, kendisine güvenenlere teşekkür etti.




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