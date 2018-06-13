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13 Haziran 2018 16:01

Adıyaman Belediyesporlu Halil Bakırcı Avrupa şampiyonu oldu

Bosna Hersek’te düzenlenen Vücut Geliştirme Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden Adıyaman Belediyesporlu Halil Bakırcı, 80 kilogramda Avrupa Şampiyonu oldu.

Adıyaman Belediyesporlu Halil Bakırcı Avrupa şampiyonu oldu

13 Haziran 2018 16:01


Bosna Hersek’te düzenlenen Vücut Geliştirme Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden Adıyaman Belediyesporlu Halil Bakırcı,80 kilogramda Avrupa Şampiyonu olarak Adıyamanlıların göğsünü kabarttı. Elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Bakırcı, elde ettiği başarıların en büyük pay sahibinin Adıyaman Belediyespor olduğunu ve bu kulüp bünyesinde mücadele etmekten gurur duyduğunu söyledi. Bakırcı, “Elde ettiğim başarıyı tüm Türk halkına ve özellikle de hemşehrilerime armağan etmek istiyorum. Her zaman yanımızda olan belediye başkanımıza, kulüp başkanımıza ve dostlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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