Adıyaman Belediyesporlu minik satranççıdan büyük başarı

Adıyaman Belediyesporlu Satranç Sporcusu İrem Ezra Öz, Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 2. Satranç Turnuvasında kendi yaş grubu yerine mücadele ettiği Açık (Büyükler) Kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. Şimdiye kadar Türkiye’de ve yurtdışında birçok turnuvada 70’e yakın kupa ve madalya kazanan minik sporcu 7 tanesi uluslararası unvanlı olmak üzere toplam 65 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışmada Azeri ve Türkmen ustaların ardından, İM Misratdinİskandarov ile aynı puanla en iyi ikinci Türk sporcu olma başarısı elde etti. Azerbaycan, Türkmenistan ve Suriyeli sporcuların yanı sıra 10’u aşkın ilden gelen sporcular arasından ödül kürsüsüne çıkan en küçük oyuncu olarak göz dolduran İrem Ezra Öz, ülkemizi temsil edeceği Avrupa ve Dünya şampiyonaları öncesi turnuvalara hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

26 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Çeşme Açık Satranç Turnuvasına da katılacağını söyleyen başarılı Öz, “Çeşme’de de belediyemizi ve Adıyaman’ımızı en iyi şekilde temsil edeceğim” diye konuştu.