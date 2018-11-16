Adıyaman biberinde son hasat

Adıyaman'da yetiştirilen biberde son hasat dönemine girildi.

Adıyaman'da özellikle çiğköfte sektörünün gelişmesi ve etsiz çiğköftenin patentinin alınmasının ardından biber yetiştiriciliği de arttı. Çiğköftede kullanılan siyah pul biberin yanında, kırmızı pul biber, dolmalık ve salça için biber yetiştiriciliği yapılıyor. Adıyaman'ın yerli biberlerin son hasadı yapılıyor.

Son hasadı yerinde gören Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Adıyaman'da son yıllarda biber üretiminde ciddi artış olduğunu kaydetti.

Adil Alan, “İlimiz genelinde yaklaşık 13 bin 500 dekarlık bir alanda 19 bin tonluk bir biber üretimi gerçekleştiriliyor. Son yıllarda Adıyaman'da çiğköfte sektörünün gelişmesiyle birlikte biber ihtiyacı da arttı. Bizde mümkün olduğunca yerli ve milli çeşitlerimiz artsın diye Adıyaman'da da yerli bibere önem veriyoruz. Dolmalık, salçalık, pul biberlik biber yetiştirilmektedir. Hasatta sona gelindi ve bu yıl elde edilen üründe ciddi bir artış söz konusudur. Özellikle sebzede genel anlamda bir artış söz konusudur” diye konuştu.