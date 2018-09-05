Adıyaman çevreyolunda refüj ve kaldırım çalışması yapıldı

Çevreyolunda refüj ve kaldırım döşeme çalışması yapıldı.

Yaz mevsimi boyunca asfalt ve kaldırım döşeme çalışmalarının aralıksız devam ettiklerini söyleyen belediye görevlileri, “Şehrin birçok noktasında vatandaşın yoğun olarak kullandığı bölümlere refüj ve kaldırım döşeme çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda 1. Çevreyolunda refüj ve kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmaları yaptık” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve ekibine teşekkür etti.