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09 Ağustos 2018 20:57

Adıyaman çiğköfte festivaline hazırlanıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan ‘Çiğköfte Festivali’ için gerekli karar belediye meclisi tarafından alındı.

Adıyaman çiğköfte festivaline hazırlanıyor

09 Ağustos 2018 20:57


Merkezi İstanbul’da bulunan Çiğder yöneticileri de festival hazırlıkları için Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yla görüş alışverişinde bulundu.


Belediye Başkanı Kutlu’yu makamında ziyaret eden Çİğder Başkanı Sait Aybak ile Çiğder Başkan Yardımcısı Ömer Turan, Adıyaman’ın çiğköfte ile daha da iyi tanıtılacağını belirterek, desteklerinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.


Başkan Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek festival hakkında yaptığı açıklamada, “Belediye meclisimizin Ağustos ayı toplantısında gündeme alınan ‘Çiğköfte Festivali’ kararımız oy çokluğuyla kabul edildi. Tarihini kısa süre içerisinde belirleyeceğimiz festival ile Adıyaman çiğköftesinin daha da yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda çeşitli konserlerin, tanıtım ve reklam çalışmalarının yapılacağı festival için Çiğder yöneticilerimizle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah, ilimizin vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen ve artık dünyanın birçok yerinde de ‘Adıyaman Çiğköftesi’ olarak beğenilerek yenilen çiğköftemizin daha da yaygınlaşmasına katkı sağlarız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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