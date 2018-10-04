Adıyaman çiğköftesi dünyaya tanıtılacak

Adıyaman Altınşehir Mansur Yardımcı Stadyumunda 12, 13 ve 14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan festival ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman'ın güzelliklerini tüm dünyaya göstermek için yaptıkları çalışmalardan sadece bir tanesi olan ‘Çiğköfte Festivali'nin bu yıl ilk kez düzenleneceğini dile getirdi.

Başkan Kutlu, “Tarihiyle, kültürüyle, örfüyle ve adetleriyle cennet ülkemizin eşsiz kentlerinden bir tanesi olan Adıyaman'ımızın bu güzelliklerini ve zenginliklerini tüm dünyaya duyurmak için kolları sıvadık ve bu kapsamda ilk kez çiğköfte festivali düzenlemek için kolları sıvadık. Çiğköfte her ne kadar bölgeye mal olmuş bir yiyecek olsa da, geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret tescil belgesini alan ilimiz etsiz çiğköftenin başkenti olduğunu herkese göstermiş oldu. Biz de bu lezzetimizi daha iyi tanıtma adına 3 günlük bir festival programı hazırladık. Bu program içerisinde yerel ustalarımızın katılımıyla çiğköfte yarışması düzenlenecek. Bunun yanında birbirinden değerli sanatçılarımızın da sahne alacağı festivalimiz gün içerisinde de çocuk alanları, stant alanları ve sergi alanlarıyla dolu dolu geçecek. Şimdiden emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm halkımızı festival programlarımıza davet ediyorum” dedi.

Festival programı hakkında bilgi veren belediye görevlileri ise, “12 Ekim Cuma günü start alacak olan festival kortej yürüyüşü ve halkoyunları gösterisiyle başlayacak. Festival boyunca alanda, pamuk şekeri, yüz boyama ve şişme oyun alanlarının bulunacağı çocuk alanları, yöresel ve ulusal ürünlerin sergileneceği stant alanları ve fotoğraf, resim ve el sanatları ürünlerinin sergileneceği sergi alanları bulunacak. Festivalin ilk günü ünlü sanatçılarımızdan Zara saat 20.30'da halkımızla buluşarak konser verecek. Festivalin ikinci günü olan 13 Ekim Cumartesi günü de besteci, piyanist ve şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ü yine saat 20.30'da halkımızla buluşturacağız. Festivalin son gününde de, saat 14.00'da çiğköfte yarışması, saat 15.30'da Kahtalı Mıçe konseri ve saat 20.30'da da Yusuf Güney konseri gerçekleştirilecek. Etkinliklerin tamamı Altınşehir'de bulunan Mansur Yardımcı Stadyumunda düzenlenecek. Tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyoruz” diye konuştu.

Ayrıca, çiğköfte yarışmasına katılmak isteyen vatandaşların www.adiyamancigkoftefestivali.com internet sitesi üzerinde başvuru yapabileceği öğrenildi.