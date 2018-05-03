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03 Mayıs 2018 16:08

Adıyaman Çocuk Hakları İl Komitesi toplandı

Adıyaman Çocuk Hakları İl Komitesi Yürütme Kurulu olarak Nisan ayı olağan toplantısı yapıldı.

Adıyaman Çocuk Hakları İl Komitesi toplandı

03 Mayıs 2018 16:08


Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Yetişkin Temsilcisi Vekili Necmettin Koçar ve Erkek Eşbaşkan Mehmet Can Yılmaz yaptı.


Yetişkin Temsilcisi Necmettin KOÇAR, Çocuk Hakları Komitesi hakkında kısaca bilgi verildikten sonra 2018 Yılı Eylem Planı ve bu plan doğrultusundaki komitenin faaliyetlerini anlattı.


Komite Erkek Eşbaşkan adayları İsmail Yılmaz ve İbrahim Narcı başkan olduklarında çocuk haklarını nasıl daha iyi anlatacaklarını ifade etti. Adayların kendilerini tanıtmalarından sonra oy pusulaları çocuklara dağıtıldı ve oylamaya geçildi.


Çocuklar sırayla sahneye gelerek, oy pusulalarını oy sandığına atıp toplantı katılım belgesini imzaladı. Çocuk haklarını akranlarına anlatmak için ilgili broşürler, not defterleri, klasör, kitap ayracı ve ikramımız çikolata dağıtıldı. En fazla oyu alan İsmail Yılmaz Erkek Eş Başkan olarak seçildi. İsmail Yılmaz çocuk arkadaşlarına tercihlerinden dolayı teşekkür etti.




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