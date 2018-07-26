Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Adıyaman’a ise Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik atandı.

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararname kapsamında Adıyaman’da görev yapan bir çok hakim ve savcının yeri değişti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ise Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına atındı.

Adıyaman’a atanan ve Adıyaman’dan diğer illere atanan hakim ve savcılar şu isimlerden oluşuyor:

“Kerim Kanlı Adıyaman Hakimliğinden Edirne Hakimliğine, Lale Bora Buyruk Adıyaman Hakimliğinden Adıyaman Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına, Halil Onur İstanbul İdare Mahkeme Üyeliğinden Adıyaman İdare Mahkeme Başkanlığına , Alper Ergüder Adıyaman İdare Mahkeme Başkanlığından Balıkesir İdare Mahkeme Başkanlığına, Mehmet Numan Benli Eskişehir İdare Mahkeme Üyeliğinden Adıyaman İdare Mahkeme Üyeliğine, Veysel Ali Elhatusaru Adıyaman C.Savcılığından Elazığ C.Savcılığına, Aysun Kocakuşakoğulları Adıyaman Hakimliğinden Antalya Hakimliğine, Melike Esma Can Adıyaman Hakimliğinden Ankara Hakimliğine, Hüseyin Oğuz Aslan Adıyaman C.Savcılığından Manisa C.Savcılığına, Sadullah Atar İstanbul Hakimliğinden Adıyaman Hakimliğine, Osman Köksal Uşak Hakimliğinden Adıyaman Hakimliğine, Mahmut Lütfü Yenihal İstanbul Hakimliğinden Adıyaman Hakimliğine, Merve Uzun Gölbaşı Hakimliğinden Gaziantep Hakimliğine, Esvet Erkmen Mersin C.Savcılığından Adıyaman C.Savcılığına, Mehmet Yenikaya Adıyaman Hakimliğinden Yalvaç Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına, Merve Koç Kadirli Hakimliğinden Adıyaman Hakimliğine, Muhammed Velat Öncel Bulanık C.Savcılığından Adıyaman C.Savcılığına, Muammer Karagözler Anamur C.Savcılığından Adıyaman C.Savcılığına, Hasan Turkut Şavşat C.Savcılığına Adıyaman C.Savcılığına, Ender Erden Karasu Hakimliğinden Adıyaman Hakimliğine, Zehra Şekerdağ Çardak Hakimliğinden Adıyaman Hakimliğine, Gülizar Erden Mudurnu C.Savcılığından Adıyaman C.Savcılığına, Murat Alkan Boğazlıyan C.Savcılığından Adıyaman C.Savcılığına, Büşra Şahin Pınarbaşı Hakimliğinden Gölbaşı Hakimliğine, Emin Oğuz Aybastı Hakimi Adıyaman Hakimliğine, Elif Yılmaz Çiftlik Hakimliğinden Adıyaman Hakimliğine, Yasemin Gönen Kayseri Hakimliğinden Gölbaşı Hakimliğine, Gülhan Kunt Öcal Beyşehir C.Savcılığından Gölbaşı C.Savcılığına, Hülya Toprak Gülabi İncesu Hakimliğinden Adıyaman Hakimliğine, Burak Haşlak Adıyaman C.Savcılığından Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Aysun Erol Bayındır C.Savcılığından Besni C.Savcılığına, Murat Erol Bayındır Hakimliğinden Besni Hakimliğine, Enes Taner Besni Hakimliğinden Tavşanlı Hakimliğine, Emre Vurmaz Besni C.Savcılığından Salihli C.Savcılığına, Merve Taner Besni Hakimliğinden Tavşanlı Hakimliğine, Elif Erturun Besni C.Savcılığından Simav C.Savcılığına, Hidayet Erturun Besni Hakimliğinden Simav Hakimliğine, İbrahim Halil Bakır Besni Hakimliğinden Nizip C.Savcılığına, Kazım Kürkçü Kahta C.Savcılığından Kayseri C.Savcılığına, Hüseyin Türkoğlu Aybastı C.Savcılığından Kahta C.Savcılığına, Ahmet Şenol Kahta C.Savcılığından Bursa C.Savcılığına, Hacı Mehmet Akçakaya Eskipazar C.Savcılığından Kahta C.Savcılığına, Tuğba Coşkun Tomarza Hakimliğinden Kahta Hakimliğine, Figen Eren Nallıhan Hakimliğinden Kahta Hakimliğine, Ömer Porgalı Kahta Hakimliğinden Gemlik C.Savcılığına, Nezihe Özbilen Peker Ceyhan Hakimliğinden Kahta Hakimliğine.”