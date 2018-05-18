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18 Mayıs 2018 10:38

Adıyaman Eczacılar Odasının 10. yıl etkinliği

14 Mayıs Eczacılık Bayramı ve Bilimsel Eczacılığın 179.

Adıyaman Eczacılar Odasının 10. yıl etkinliği

18 Mayıs 2018 10:38

yılı kutlamaları çerçevesinde Adıyaman Eczacılar Odasının 10. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Adıyaman Eczacılar Odasında gerçekleştirilen programda Adıyaman Eczacılar Odasının 10. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Programda, mesleklerinde 30 yılını dolduran eczacılara plaket verildi.


Programın açılışında konuşan Adıyaman Eczacılar Odası Başkanı Kemal Taş, İsrail’in Kudüs katliamını kınayarak başladı.


Kemal Taş konuşmasında 177 üyelerinin bulunduğunu belirterek, “Her meslekte olduğu gibi bizimde mesleki sorunlarımız var. Kamunun eczanelerimize yüklediği kamu kurum ıskontosu, muayene ücretini toplamak çok büyük sıkıntı oluyor. Bütün zorluklara rağmen halkımıza sağlık hizmeti vermekteyiz” dedi.


Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz ise konuşmasında, “Sağlık alanındaki başarı topyekün sağlık alanında hizmet veren tüm paydaşların emekleriyle, destekleriyle, en önemlisi profesyonel işbirliği ile gerçekleşmiştir. Hiç kuşkusuz bu işbirliğinin en önemli unsurlarından birisi eczacılarımızdır. Eczacılık sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. İlaçların yapımından hastanın takibine kadar her safahatta sorumlulukları olan eczacılarımızın bu özel gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.


Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Solmaz’ da konuşmasında, eczacılığın insanlık tarihinden beri gelen bir meslek olduğunu belirterek, “Eczacılık stratejik bir meslektir. Hastalıkların tedavisinde, koruyucu etkinlikte son derece önemli bir meslektir. Son 1 buçuk yıldan beri antibiyotik sınırlandırmasıyla birlikte kurallara eczacılarımız uyuyor. Kurallara uydukları için tebrik ediyorum” dedi.


Ecza deposu ve ilaç firması yetkililerinin konuşmalarının sonrasında meslekte 30 yılını doldurmuş eczacılara plaket verildi.




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