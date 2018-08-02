Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplu açılış yapıldı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda yapılan toplu açılış törenine Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Emniyet Müdür Vekili Sezai Duruk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Fatih Doğan, hastane birim müdürleri, sağlık çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Yapılan törenle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kornea nakil merkezi, uyku laboratuarı, 1. basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesi, TPN ünitesi, tüberküloz laboratuarı, yeni doğan ve pediatrik işitme laboratuarı, tıbbi atık depolama birimi, HIMMS 6 akreditasyonu, bahçe peyzaj düzenlemesi projesinin açılışları yapıldı.

Törende konuşan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Fatih Doğan, “2003 yılında uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel hedeflerinden biri, ülkemiz insanlarına erişimi kolay, nitelikli ve etkili sağlık hizmetlerini hakkaniyet içinde sunmaktır.

Hedefimiz, sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek ve dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarının yüksek kalitede sağlık bakım hizmeti almasını sağlamaktır.

Sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, verilen sağlık hizmetinin niteliğinin artırılması için ölçme ve değerlendirme sisteminin etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu hususta gerekli çalışmalar özenle yapılmaktadır. Bugün burada, kornea nakil merkezi, uyku laboratuarı, 1. basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesi, TPN ünitesi, tüberküloz laboratuarı, yeni doğan ve pediatrik işitme laboratuarı, tıbbi atık depolama birimi, HIMMS 6 akreditasyonu, bahçe peyzaj düzenlemesinin açılışı yapılacak. Bu hizmetlerin kazandırılmasında emeği geçen AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’a, Valimiz Nurullah Naci Kalkancı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ise konuşmasında, “Adıyaman’daki sağlık hizmeti eskisiyle kıyaslanmayacak kadar üst seviyeye taşınmıştır. Ülkemizde beklenen ortalama yaşam süresi 72,5 den 78’e çıkarken ilimizde ise 79’a ulaşmıştır. Hasta memnuniyet oranı yüzde 39,5’ten yüzde 74, ilimizde ise Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde yüzde 84’e yükselmiştir. Gelişmişlik göstergelerinden birisi olan bebek ölüm hızı ise binde 30’lardan binde 8 seviyesine inmiştir. Bir çoğu son birkaç gün içerisinde gerçekleştirmek üzere Adıyaman’daki yatak sayısı 545 den bin 339 da çıkararak iki buçuk kat, yoğun bakım yatak sayısı ondan 243 yükselerek 24 kart, 112 istasyonu 1’den 30’a çıkarak 30 kat, hekim sayısı 3 kat, diş hekimi sayısı 7,5 kat ebe hemşire sayısı 2.7 kat toplamda ilimizde bin 921 olan sağlık personeli sayısı 7 bin 61 çıkarak 3.7 kat artmıştır.

Sadece 2017 yılında 32 bin hasta tedavi olmak amacıyla diğer illerden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelmiştir. Artık Adıyaman zaruri vakalar hariç il dışına hasta sevk eden değil bir dışından hasta kabul eder bir il haline dönüşmüştür. Son 3 yılda il dışına poliklinikmizden sevk oranımız yüzde 33, ambulans ile sevk oranımız yüzde 67 oranında azalmıştır. Özellikle Sağlık Hizmetleri açısından Adıyaman 2023 hedeflerinin hemen hemen hepsini şimdiden gerçekleştirmiştir. Şu an sağlık müdürlüğü olarak il genelinde 39 tane sağlık tesisi yatırım programına alınmış olup bir kısmı bu yıl tamamlanacak. Nasip olursa 2021 yılında hepsi halkımızın hizmetine sunulmuş olacak. 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi bünyesinde onkoloji merkezi, tüp bebek merkezi, riskli gebelik merkezi, morfoloji binası, kreş bulunan bir kompleks şeklinde inşa edilecek. Ayrıca yıkılan eski devlet hastanesinin yerine 150 yataklı 2. basamak yeni bir hastane yapılacak. Bu hizmetlerin sağlanmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise konuşmasında, “ Bu projeler oldukça güzel çalışmalar ve bu çalışmalarda emeği geçen Sağlık Müdürü Erdoğan Öz’e, Başhekimimiz Fatih Doğan’a ve Adıyaman’a sadece sağlık yatırımlarında değil bütün yatırımlarda emeği geçen Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’a, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yeni açılan üniteler, birimler ve projelerin açılış kurdelesi il protokolü tarafından kesildi. Açılış sonrasında sağlık anlamında projeler yapan sağlık çalışanlarına ödülleri de dağıtıldı.