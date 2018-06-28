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28 Haziran 2018 17:43

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetki belgesi verildi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı uygulama yetki belgesi almaya hak kazandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetki belgesi verildi

28 Haziran 2018 17:43


Sağlık Bakanlığı tarafından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı uygulama yetki belgesi verildi. Uygulanacak sertifikalı eğitim programıyla, yoğun bakım ilkeleri konusunda etkin, verimli, bilgi, beceri ve donanımına sahip olan, bunları çalışma alanlarına yansıtabilen hemşirelerin yetiştirilmesi ve profesyonel başarılarının belgelendirilmesi amaçlanıyor.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Doğan, bölge hastanesi konumunda bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine verilen yetki belgesi doğrultusunda bundan sonra hastanede düzenlenecek Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ile katılımcılara sertifika verileceğini belirtti.


Doğan, “Yoğun bakım hemşireliği eğitimi ile koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip sorun çözme becerisi gelişmiş yoğun bakım hemşirelerinin yetiştirilmesi sağlanmaktadır” diye konuştu.




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