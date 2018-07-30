Adıyaman Emniyet Müdürlüğü magandalara göz açtırılmıyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent merkezinde yapılan düğünlerde havaya ateş açan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde 2018 yılı içerisinde 60 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında hem idari hem de adli işlemler gerçekleştirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin denetimlere aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurgulayan İl Emniyet Müdür Vekili Cem Hasan Patat, “Vatandaşların en mutlu günlerinde, birlik ve beraberliğin perçinlendiği özel günlerde, ateşli silahlarla ve havai fişeklerle kutlama yapan sorumsuz ve bilinçsiz davranışların istenmeyen olaylara sebebiyet vermekte, bu tür ortamlarda ateşli silah kullanımının, katılımcılar arasında korku ve paniğe yol açmakta ve vatandaşların yaralanmalarına, hatta can kayıplarına neden olmaktadır. Son yıllarda Adıyaman’da, 24 Temmuz 2018 tarihinde bir kardeşimiz havai fişekten dolayı yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştır. Yaralanan kardeşimizin hastanede tedavisi devam etmektedir. Bilindiği üzere havai fişek ve ateşli silahların bulundurulması, taşınması ve kullanılmasına ilişkin kurallar ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş olup, meskun mahallerde ve kalabalık ortamlarda silah kullanımı yasaklanmış ve yasaklara uymayanlara yönelik cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Bu hususlarda kanunların emrettiği her türlü tedbirin ilgili güvenlik birimleri tarafından alınması ve uygulamaya konulması ile sorumluluk alanlarında muhtarlarımızın, düğünlerde ise düğün sahiplerinin her türlü ateşli silah kullanan kişileri ve izinsiz havai fişek gibi madde kullananları ilgili kolluk birimine bildirmeleri hususlarında görevli ve sorumlu oldukları bilinmelidir.

Vatandaşlarımızın mutluluk ve sevinçlerinin hüzne dönüşmemesi, can güvenliklerinin temini ile huzur ve esenliklerinin bozulmaması, herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamaları için bu kurallara uymada gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. 2016 yılında 5442 Sayılı Kanunun 11/c Maddesi ve 5326 Sayılı Kanununun 32. Maddesi gereğince Sokak Düğünlerinin yasaklanması konusunda Adıyaman Valiliğince karar alınarak basın yayın ve Adıyaman Valiliğine ait internet sitesinde halka gerekli duyurular yapılmıştır” diye konuştu.

Müdür Vekili Patat, 2018 yılı içerisinde il merkezinde düğünlerde ve meskun mahalde olmak üzere havai fişek ve ateşli silah kullanmadan dolayı, 4 kişi hakkında adli, 56 kişi hakkında ise idari olmak üzere 60 kişiye işlem yapıldığını belirtti. İşlem yapılan kişiler hakkında ilgili kanunlar gereğince toplam 45 bin 148 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.