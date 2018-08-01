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01 Ağustos 2018 12:06

Adıyaman eski belediye başkanı gözaltına alındı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro ekipleri Adıyaman’ın eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adıyaman eski belediye başkanı gözaltına alındı

01 Ağustos 2018 12:06


Edinilen bilgiye göre, 1990’lı yıllarda Milli Gençlik Vakfı ve Milli Selamet Gönüllüleri tarafından yaptırılan Şehit Fahri Yaldız Erkek Öğrenci Yurdunun hileli devir işlemleriyle özel şahıslara geçirildiği iddiası üzerine ekiplerce operasyon yapıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman’da 40’ın üzerinde kişinin şikayeti, kurum ve kuruluşların kayıtları göz önüne alınarak 5 kişi gözaltına alındı.


1994-2004 yılları arasında Adıyaman Belediye Başkanlığı yapan Abdulkadir Kırmızı, yeğeni Zülfü Battal K., oğlu Mehmet Akif K., Halil B., Hamdi D. Milli Gençlik Vakfı ve Milli Selamet Gönüllüleri tarafından yaptırılan yurdun hileli bir şekilde özel şahısların üzerine geçirilmesi nedeniyle gözaltına alındı. Sağlık raporlarının alınmasının ardından şahıslar sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne getirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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