Adıyaman esnafı Yeşilay elçisi olacak

Adıyaman'da Yeşilay tarafından hayata geçirilen "Yeşilay elçileri" projesi kapsamında esnaf, bağımlılıkla mücadelede elçi olacak.

Proje kapsamında bağımlılıkla mücadeleye esnafın katılımı sağlanacak ve bağımlılık alanında esnaf bilinçlendirilecek. Proje kapsamında Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel ve Yeşilay gönüllüleri, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ziya Duranay'ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi. Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel ziyarette yaptığı konuşmada, "Yeşilay elçileri' projesi genel merkezimizin akademik temellere dayandırdığı ve bağımlılıkla mücadeleyi saha faaliyeti olarak güçlendirmeyi hedeflediği bir proje. Proje kapsamında sahada çalışarak esnaflarımız ile diyalog halinde olacak. Genç Yeşilay topluluğumuza üye gençlerimizin arasından gönüllülerimizi belirledik. Onlarla bir araya gelerek, proje bilgilendirme süreçlerini ve eğitimlerini tamamladık. 'Yeşilay elçileri” projesini meslek gruplarına yönelik gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz ziyaretler ile sürdüreceğiz. Bundan sonraki dönemde de gençlerimiz “Yeşilay elçisi” esnafımız ile sürekli diyalog halinde olacaklar. Bu anlamda bağımlılıkla mücadelede 'bende varım' diyerek mücadele etmek, gönüllü elçi olmak isteyen Yeşilay dostlarını şubemize bekliyoruz" diye konuştu.