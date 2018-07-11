Adıyaman Havalimanında yolcu sayısı arttı

2018 Yılı Haziran ayında Adıyaman Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 artışla 203 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 1 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 34 artışla 204’e ulaştı

2018 Yılı Haziran ayında Adıyaman Havalimanı Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 20 artışla 198 ton olarak gerçekleşti.

Adıyaman Havalimanı’ndan, bir önceki yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 31 artışla 151 bin 205 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 23 artışla bin 106’ya, yük trafiği ise yüzde 26 artışla bin 116 tona ulaştı.