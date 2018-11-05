Adıyaman İmam Hatip Lisesi mezunları buluştu

Adıyaman'da gerçekleştirilen etkinliğe imam hatip lisesi 1997 yılı mezunları katıldı.

İmam hatip lisesi 1997 mezunu olan toplam 185 kişi bir araya gelerek hem sohbet etti hem de okul anılarını tazeledi. Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı etkinlikte dualar edildi. Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayıp program kapsamında Adıyaman'da bulunan 97 mezunları, bu tür etkinliklerin önemli olduğundan bahsetti.

97 Mezunları Grup Başkanı Abdullah Erol'un düzenlediği etkinliklerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi. Etkinlik sonrası 97 mezunlarına yoğrulan çiğ köfteler ikram edildi.