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13 Eylül 2017 17:19

Adıyaman İnovasyon Merkezi ‘Eğitimin İnovasyon Halini’ anlattı

Adıyaman İnovasyon Merkezi Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Adıyaman İnovasyon Merkezi ‘Eğitimin İnovasyon Halini’ anlattı

13 Eylül 2017 17:19


Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde gerçekleştirilen STEM ve Makers Fest/Expo Türkiye 2017 ve 3. STEM öğretmenler konferansına katıldı. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, ‘Okul Dışı Ortamlarda Öğrenme’ konulu panele konuşmacı olarak katıldı.


Ali Kuşçu atölyesinde ‘Eğitimin İnovasyon Hali’ teması ile Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge çalışanları tarafından gerçekleştirildi. Atölyede öğretmenlerle buluşarak eğitimin inovasyon hali ve 21.yüzyıl becerilerinin kazandırılması için kullanılan yöntem teknikleri ve Adıyaman İnovasyon Merkezinin tanıtımı yapıldı.




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