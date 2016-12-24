Adıyaman Kahta’da teröre lanet yürüyüşü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kaymakamlık, belediye, AK Parti İlçe Teşkilatı, 36 dernek, vakıf, oda ve sendika öncülüğünde düzenlen "Huzur ve Kardeşlik" mitingine katılan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla terörü protesto etti.

Soğuk havaya rağmen mitinge katılmak için Şehitler Camisinde bir araya gelen vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan Caddesinde, "Kahrolsun PKK", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları ile 100. Yıl Parkı meydanında toplandı. Son günlerde artan terör olaylarına tepki gösteren vatandaşlar, Cumhurbaşkanının yalnız olmadığını ve her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Burada bir açıklama yapan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ve AK Parti İlçe Başkanı Engin Akel, teröre karşı tek vücut olduklarını ifade ederek terörle mücadele eden Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın arkasında olduklarını söyledi.

Türkiye’nin çok zor günlerden geçtiğini ifade eden AK Parti Kahta ilçe Başkanı Engin Akel, "Fitnenin, fesadın, ihanetin kol gezdiği günleri yaşıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bu günleri atlatacağız. éAyrılmayan, Allah’ın ipine toptan sımsıkı sarılın. Tefrikaya düşmeyin.’ Zor günlerde bizlerde bu ayeti kendimize rehber edineceğiz. Bugün siyasi görüşlerimizi, partilerimizi, ideolojilerimizi bir kenara bıraktık. Türkiye paydası, sevdası altında bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde, terör ve terör örgütlerine karşı bu milletin kanını emen sömürgeci alçak, hain ülkere karşı, topyekün bir seferberlik hali başlattı. Bizler de Kahta olarak, reisim buradayız, arkandayız, yanındayız, ölümüne seninleyiz diyoruz" dedi.



"Etrafımız ateş çemberi"

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Türkiye üzerinde değişik oyunların oynandığına dikkat çekerek, "Şuan etrafımız ateş çemberi. Bizim üzerimizde değişik oyunlar oynanıyor. Her gün içimizde bombalar patlıyor. Şehitler veriyoruz. Yanı başımızdaki Suriye ve Irak’ta meydana getirecekleri belli kesimlerle mezhep çatışmalarına doğru sürüklemeye çalışıyorlar. Bizler hep beraber buradayız, birlik içerisindeyiz. Antep’i nasıl Gaziantep, Urfa’yı nasıl Şanlıurfa yaptıysak, Maraş’ı nasıl Kahramanmaraş yaptıysak dün nasıl Çanakkale’de hep beraber canımız pahasına savaştıysak bu günde aynı birliği taşıyoruz. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Hepimizi şehit edebilirsiniz ama bu ülkeyi size teslim etmeyeceğiz. Biz şehit olmaya hazırız. Ey kafirler, ey zalimler hiçbir zaman bu vatanı bölemeyeceksiniz. Bu bayrağı indiremeyeceksiniz. Bu ezanı susturamayacaksınız" şeklinde konuştu.



"Üülkemiz saf tutarak zalime fırsat vermedi"

Kaymakam Ahmet Gazi Kaya ise, "Ne yazık ki tüm şer odakları gözünü ülkemizdeki birliğe, beraberliğe dikmiş durumda. 15 Temmuz’da bunu gördük. İnsanlar burada omuz omuza saf tuttu. Tüm ülkemiz saf tutarak zalime fırsat vermedi. Bakın burada bütün partilerimizin temsilcilerini davet ettik. Tüm STK’larımızın temsilcilerini davet ettik. Söz konusu ülke, vatan, millet olursa hiçbir rengin, hiçbir farklılığın, hiçbir ayrılığın önemi yoktur. Olmayacaktır da. Kahta’mız bugün bunun en güzel örneğini verdi. Ülkemizin ve devletimizin ulusal bütünlüğünün temsilcisi olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizler için, ülkemiz için çalışan devletimiz bu vatanda yaşayan insanlar için en iyisini yapmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde aramıza fitne ve fesat sokmayacağız. Söz konusu ülkemiz, bayrağımız, ezan olduktan sonra hiçbir fitne ve fesattı aramıza sokmayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar ‘Reis Ölümüne Yanındayız’ sloganları atarak dağıldı.