Adıyaman Kent Konseyi yönetimi partililerle bir araya geldi

İlk olarak AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına atanan Mehmet Dağtekin ziyaret eden Kent Konseyi heyeti, ziyarette hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu.

Kent Konseyi yönetimi, daha güzel, daha yaşanabilir bir Adıyaman hedefinde başta iktidar partisi olmak üzere, şehirde bulunan STK’lar dahil bütün aktörlerin ortak akıl bağlamında, ortak yönetim anlayışının geliştirilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Yapılan ziyaretten oldukça memnun kaldıklarını belirten AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını Mehmet Dağtekin, “Kent Konseyinin başarılı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başkan Sinan Temel ve yürütme kurulu üyelerini de yakından tanıyoruz dolayısıyla hepsinin de alanlarında yetkin kişiler olduğunu biliyoruz. Adıyaman’ı seviyor ve önemsiyoruz. Adıyaman hepimizin ortak derdi, ortak sevdasıdır. AK Parti olarak Adıyamanlılara yaraşır daha güzel bir Adıyaman’a ulaşma hedefinde gerek şahsım gerek AK Parti il teşkilatı olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da yapmaya hazırız. Hep birlikte güzel çalışmalara imza atmak istiyoruz. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

AK Partiyi ziyaret eden Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel ile beraberindeki heyet, CHP Adıyaman İl Başkanlığına geçti.

CHP Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret eden kent konseyi heyeti, CHP Adıyaman il başkanlığına seçilen Deniz Çakmak’a ve CHP Adıyaman milletvekili seçilen Abdurrahman Tutdere’ye hayırlı olsun ve başarı dileklerini paylaştı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin de hazır bulunduğu ziyarette ana konu, Adıyaman’ın sorunlarına ortak sahip çıkılarak ortak çözümler ve eylem planları hazırlamanın önemi oldu.

Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel ziyarette yaptığı konuşmada, “Adıyaman hepimizin ortak yaşam alanıdır. Havasını, suyunu, toprağını birlikte kullanıyoruz. Dolayısıyla güzellikleri de çirkinlikleri de birlikte yaşıyoruz. Bu bağlamda Adıyaman’ın geleceği konusunda alınacak kararlarda gerek resmi, gerek sivil ama alanlarında uzman ve yetkin kurum ve kişilerin de imzası olmalı. Bu şekilde güzellikleri birlikte kucaklar, hata ve yanlışlarda da birlikte sorumluluk duyar, kimseleri suçlamayız. Bu anlamda gerek CHP il örgütünden gerekse bilgi ve birikimi ile temsil gücü kuvvetli olan Milletvekili Abdurrahman Tutdere’den çok şeyler bekliyoruz. Şehrin bütün renklerini bünyesinde barındıran Adıyaman Kent Konseyi olarak her konuda ortak çalışmaya hazır olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve İl Başkanı Deniz Çakmak ise, “Adıyaman’ın gelişmesi noktasında işbirliği ve diyalogu önemsiyorum. Mevcut sorunların çözümü için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çalışmalarımız çözüm odaklı olacak, sorun ve sıkıntıların ortadan kalkması noktasında gayret göstereceğiz. Bu konuda her türlü çalışma ve desteğe hazırız. Ankara’da dile getirilmesi ya da oraya taşınması gereken konularda gerek şahsım gerekse teşkilatım olarak üzerimize düşenleri yapacağız. Ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Adıyaman Kent Konseyini önemsiyor, birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.