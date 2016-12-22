Adıyaman kent merkezine yılın ilk karı düştü

Meteorolojinin kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptığı Adıyaman’da kent merkezine yılın ilk karı yağdı.

Adıyaman bazı ilçeleri ve yüksek yerlerine daha önce yağan kar bu kez kent merkezine yağdı. Yılın ilk karı Adıyaman kent merkezine düştü. Önceki gece başlayan kar yağışı 3-4 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü Adıyaman’da kar yağışına en çok çocuklar sevindi.

Sabah kalktıkların da kar sürprizi ile karşılaştılar. Kar yağışı kent merkezinde çocukların yüzünü güldürürken kırsal bölgelerde yaşan vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle bir çok köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.