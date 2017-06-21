Adıyaman Külliyesinin 1 yıl sonra bitirilmesi hedefleniyor

2015 yılı Ekim ayında temeli atılan Adıyaman Hükümet Konağı (Külliye) inşaatının, kaba inşaatında yüzde 100’e bölümü bitirildi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, inşaat alanında incelemede bulundu. Müteahhit firma yetkililerinden inşaatın durumu ile ilgili bilgi alan milletvekilleri, inşaat alanını gezdi.

Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun tasarlanan Külliye 5 bloktan oluşacak ve bünyesinde bulunan 400 araçlık kapalı otopark, 400 kişilik konferans salonu, toplantı salonları, fuaye ve tören alanı ve birçok sosyal donatısı bulunuyor.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 20 dönüm üzerine 53 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan külliyenin 1 yıl gibi bir sürede bitirilmesinin hedeflendiğini belirterek, “Adıyaman’ın yeni imajı olacak olan çok güzel bir kompleksi yapılıyor. Valilik ve özel idare binalarının kaba inşaatının neredeyse yüzde 100’e yakın bölümünü bitirmiş. Bir seneye kadar bu işin bitmesini temenni ediyoruz. 20 Dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 53 bin metrekarelik kapalı alanı olan çok güzel bir külliye yapıldı. Adıyaman’da ki bazı il müdürlükleri, il özel idare birimleri, Valilik makamı burada olacak. İnşallah burası Adıyaman’ın yeni gözdesi olacak. Büyük maliyeti olan, standardı yüksek olan külliyede emeği olan başta sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanım, Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.