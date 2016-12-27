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27 Aralık 2016 18:00

Adıyaman KYK öğrencileri Halep için kermes düzenledi

Adıyaman KYK öğrencileri Halep için kermes düzenledi

27 Aralık 2016 18:00

Kredi Yurtlar Kurumu Adıyaman Yurt Müdürlüğü tarafından Halep için düzenlenen kermese öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler öğle arasında yemekhanede yemek yerine Kredi Yurtlar Kurumunun girişinde düzenlenen kermesten alışveriş yaparak Halep’e yardımda bulundu.
Düzenlenen kermese öğrenciler yoğun ilgi gösterirken bazı öğrenciler öz çekim yaptılar.
Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Müdürü Vesile Yılmaz Kıraç düzenlenen kermes ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Düzenlemiş olduğumuz bu kermes şuan iç savaşın yaşandığı ve sivillerin hayatlarını kaybettiği şehir olan Halep’teki yaşam mücadelesi veren sivillere yönelik bir etkinlik, öncelikle emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ederim. Daha sonra bize bu imkanları sunan İl Müdürümüz Sami Köroğlu’na ve ilgi gösteren öğrencilerimize teşekkür eder hayırlarının kabul olmasını cenabı Allah’tan niyaz ederim.
Çok güzel bir etkinlik oldu öğrencilerimiz Müslüman kardeşlerine yardımcı oldular. Bir hayra vesile oldular, alışveriş yaptılar, sohbet ettiler ve resimler çekerek anı ölümsüzleştirdiler. Bu tür organizenin her yerde yapılması isterim duyarlı vatandaşlarının ellerinin taşın altına koyacağından hiç şüphemiz yok çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu
Kermese katılım sağlayan öğrenciler ise, “Çok güzel düşünülerek yapılmış bir etkinlik zaten elimizden gelenin fazlasını yapmak istiyoruz ve sağ olsun yurt yöneticilerimiz sağlıyor. Onların yanında olamasak da empati kuruyoruz, bizim başımıza bu olaylar gelmemiş olabilir ama “Halep Bizimledir” sloganı gibi bizdenler yani hem Müslümanlar, Müslüman olmasalar bile insanlar yani o yüzden sahiplenmemiz gerekiyor yapabileceğimiz bütün şeyleri yapmamız gerekiyor” diye konuştu.



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