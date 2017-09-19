Adıyaman milletvekilleri Bakanlar ile bir araya geldi

TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, Salih Fırat, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı’yı ziyaret etti.

Adıyaman’ın devam eden yatırım ve projeler ile 2018 programına alınması gereken sulama,ulaştırma ve sağlık hizmetlerine ilişkin yatırımlar başta olmak üzere projelerin değerlendirmesi yapıldı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Hükümetin Adıyaman ile ilgili talebe her zaman olumlu yaklaştığını ve Adıyaman’ın faydasına olacak tüm projelerin desteklediğini kaydetti.

Aydın, “ İlimizin talep ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayan ve bu açıdan desteklerini esirgemeyen tüm Bakan ve bürokratlarımıza teşekkür ederim. Narince-Gerger yolu, Çelikhan-Malatya ve Sincik-Malatya yolları, sulama projeleri, Besni-Gölbaşı ilçeleri ile 4 belde ve 11 köyün içme suyu getirecek Erkenek İçme Suyu Projesi ile 163 köyün içme suyunu sağlayacak Recep İçme Suyu Projesinin 2018 yatırım programına teklifini önerdik. 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin bir an önce ihalesi ile diğer tüm sağlık yatırımlarını konuştuk. Ayrıca 2018 programına teklif edilen ve merkezde eski hastanenin yerine yapılacak 150 yataklı 2. basamak devlet hastanesi için teşekkürlerimizi ilettik” dedi.