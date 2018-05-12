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12 Mayıs 2018 15:57

Adıyaman Müftüsü Öztürkçü’ye veda yemeği

Başka bir göreve atanmak üzere görevden alınan ancak emekli olma kararı alan Müftü Mehmet Ali Öztürkçü’ye veda yemeği düzenlendi.

Adıyaman Müftüsü Öztürkçü’ye veda yemeği

12 Mayıs 2018 15:57


Resmi Gazete yer alan Başbakan Yardımcılığına ait atama kararları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 ilin müftüsü ile birlikte başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınan Adıyaman il Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü emekliliğe ayrıldı.


Adıyaman Müftülüğü tarafından düzenlenen bir program eşliğinde helallik dileyerek görevinden ayrılan Mehmet Ali Öztürkçü’ye müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri tarafından plaket ve hediye takdim edildi.


Programda imamlar adına Ali Çelik, Kuran kursu hocaları adına Mehtap Yiğit birer konuşma yaparak, Müftü Mehmet Ali Özktürkçü ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Veda yemeğinde konuşan Müftü Mehmet Ali Öztürkçü,mevki ve makamların bu dünya hayatı gibi gelip geçici olduğunu vurguladı.


Müftü Öztürkçü, “Bu dünya hiçbir şekilde baki değildir. Gelen gidecek. Görevler değişecek, makamlar değişecek ama kubbede yalnız hoş bir seda olacak. Bir insan bu dünyada böyle hoş bir seda bırakabildi ise mutlu olacak olan odur. İyi insanlar ile yıllar yılı beraber olmak ve sonunda bir an gibi geliyor. Ama bir an ayrılmakta çok uzun gelir. Ama olsun biz müminiz, Müslüman’ız, ümit varız. Dünyanın neresinde olursak olalım kalben beraberiz. Dünyamızı da değiştirsek ruhumuza okunan bir Fatiha ile inşallah yine beraber olacağız. Memur olduğum için buradaki görevim bir şekilde bittiği için aranızdan ayrılmak durumunda kalacağım. Doğup büyüdüğüm Van’a yerleşerek ömrümün geri kalan kısmını orada sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.




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